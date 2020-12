Decline's Drops - Derniers jours de campagne Kickstarter et un personnage inédit dévoilé

Développé par notre ami Rubix_Man sous son pseudo officiel Drazglb, Decline's Drops entame les derniers jours de sa campagne participative Kickstarter. Visant un objectif initial de 12,000€ pour financer son projet, Decline's Drops a réussi à atteindre le montant de 16 951€ à l'heure où nous écrivons ces lignes, garantissant de ce fait la sortie du jeu sur Nintendo Switch, ainsi que la sortie d'une version physique.

Cependant il reste encore des paliers à débloquer et Drazglb nous fait le plaisir de nous confirmer ceux qui sont encore inconnus au-delà des 20,000€ de financement. Voici un petit récapitulatif :

En attendant de voir comment se terminera cette campagne Kickstarter, Drazglb nous offre un dernier cadeau en exclusivité : le premier artwork officiel du personnage qui sera débloqué au palier des 17,000€ : "Que Sera". Si vous souhaitez vous-aussi faire partie de l'aventure Decline's Drops, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Kickstarter du projet.

Decline's Drops est un jeu de plates-formes mêlant les styles de Super Smash Bros., Yoshi's Island et Kirby 64, plein d'action et d'animations entièrement dessinées à la main ! Découvrez un univers poétique, vibrant et quelque peu mélancolique à travers 6 mondes remplis d'objets de collection et de choses à explorer.

Défendez-vous avec vos gants puissants et un large éventail d'attaques, vous permettant de vous adapter à chaque situation !

Vengez votre potager en battant les têtes de l'Hydre et révélez la véritable raison de l'apparition du Déclin.

Du bon vieux gameplay

Chaque niveau a été élaboré à la main avec patience et soin pour offrir la meilleure expérience possible. Chaque coin cache un secret, des objets à collecter, quelque chose à casser ou à combattre pour vous surprendre à chaque fois.

Un monde unique

Decline's Drops n'est pas seulement une affaire de destruction de poulets OGM. Chaque monde est une satire d'un aspect de notre monde, une critique de notre comportement contre la nature. Chaque hydre est une allégorie, une synthèse d'un thème spécifique.

Histoire :

Dans un autre monde, à une autre époque, vivait, loin de tout le monde, loin de tout, une petite marionnette qui s'occupait de son jardin, regardant passer les jours et les nuits, tranquillement.

Dans un autre monde, dans un autre temps, il y eut le "Déclin", suivi de l'apparition d'une Hydre à six têtes. Une pluie torrentielle et violette tomba sur l'île de la marionnette, détruisant son jardin bien-aimé et changeant radicalement l'environnement. D'étranges bâtiments sont apparus de nulle part, des espèces ont disparu, remplacées par d'étranges grenouilles et autres créatures.

Dans un autre monde, à une autre époque, la marionnette a enfilé ses gants, déterminée à trouver les responsables de cet horrible gâchis. Mais qui sait où cela la mènera...

Le jeu :

Decline's Drops est un magnifique jeu de plateformes en 2D dessiné à la main, qui s'inspire des plus grands classiques du jeu vidéo pour créer une expérience unique et inoubliable. Chaque monde, chaque personnage a été méticuleusement conçu et fabriqué avec amour, passion et soin. Embrassant la maîtrise du level design de Yoshi's Island, Kirby's Adventure ou Shovel Knight, Decline's Drops la fusionne avec le gameplay satisfaisant de la série Super Smash Bros. dans une aventure en solo, pleine de poulets et de grenouilles à frapper, de choses à explorer et de secrets à trouver !

Plongez dans 6 mondes, chacun d'entre eux étant une subtile satire de notre propre monde. De la destruction de l'environnement à l'exploitation des animaux, en passant par la pollution des mers et les impacts du consumérisme, Decline's Drops, sans être un discours moral, a un savoir faire axé sur ces différents aspects de la société. Cela permet également une grande diversité en ce qui concerne la conception des niveaux, ce dont nous parlerons plus tard.

Gameplay :

Dans Decline's Drops, vous voyagez dans des mondes fais mains de la vieille école, chaque élément étant placé dans un but précis. Suivant les règles des plus grands concepteurs de jeux/niveaux, tout a un rôle à jouer. Les gouttes que vous collectez vous donnent des bonus HP, mais vous permettent aussi d'acheter des choses à la boutique. Battre des ennemis vous donnera plus de pouvoir, mais attention : si vous êtes touché par eux, vous perdez ce pouvoir !

Contrairement aux autres jeux du genre, Decline's Drops a un gameplay axé sur le combat : Globule propose un large éventail d'attaques variées adaptées à chaque situation. Du coup classique au puissant back air, les ennemis vous feront utiliser chacun d'entre eux ! Mais attendez, il y a plus : au fur et à mesure de votre progression dans l'aventure, Globule apprendra de nouveaux mouvements spéciaux, comme l'attaque "grab-&-throw", le "Super Punch" ou le "GLOVE" tout-puissant. Ces mouvements spéciaux vous permettront d'atteindre de nouveaux horizons et vous aideront grandement lors des combats difficiles.

Mini-jeux, mid-bosses qui vous bloquent le chemin, gants de sous-marin, chars Arcimboldo... Decline's Drops vous offrira une grande diversité, l'accent étant mis sur un gameplay fort et solide.