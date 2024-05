Decline's Drops met les poings sur les hydres et s'offre une date de sortie à l'occasion de l'AG French Direct 2024

Quand le Déclin, un cataclysme maléfique, s'abat sur le monde et détruit un adorable jardin, la petite marionnette qui s'en occupait, enfile ses gants de boxe pour une mise au poing méchamment percutante.

Decline's Drops est un jeu que l'on surveille de très près à Nintendo-Master, et pas simplement parce qu'il est développé par un ancien du site, Rubix_Man avec son studio Moulins aux Bulles.

Avec ses animations entièrement dessinées à la main et ses nombreuses influences mixant Kirby 64, Yoshi's Island et Super Smash Bros, Decline's Drop s'annonce tout simplement génial ! Et ce n'est pas le dernier trailer publié à l'occasion de l'AG French Direct qui risque de nous faire changer d'avis.

A cette occasion, on découvre que Decline's Drops a enfin une date de sortie . En effet, le jeu est désormais prévu le 10 octobre prochain sur Steam. Pour l'instant, cependant, la version Nintendo Switch n'est pas encore datée. En attendant d'autres infos, retrouvez le dernier trailer et la présentation de Decline's Drops ci-dessous.

Notez qu'une démo du jeu est disponible sur Steam.

À PROPOS DE CE JEU

Decline's Drops est l'histoire d'une marionnette en bois qui ne voulait pas que son jardin soit détruit.

Decline's Drops est un jeu de plates-formes coloré, plein d'action et d'animations entièrement dessinées à la main ! Découvrez un univers poétique, vibrant et quelque peu mélancolique à travers 6 mondes remplis d'objets à collectionner et à explorer. Défendez-vous grâce à vos puissants gants et à un large éventail d'attaques, vous permettant de vous adapter à chaque situation ! Vengez votre jardin en battant les 6 têtes de l'Hydre et révélez la véritable raison de l'apparition du Déclin.

,