AG French Direct - La conférence revient le 29 mai 2024 avec de nouvelles annonces

Avec les beaux jours qui approchent (sur le papier), l'heure est venue pour les habituelles conférences estivales se montrer le bout de leur nez. C'est donc ActuGaming qui démarrera les hostilités à partir du 29 mai 2024 avec son AG French Direct 2024. Après une édition 2023 cumulant plus de 400.000 spectateurs, l'événement de cette année présentera plus de 35 studios français et francophones qui dévoileront de nouvelles bandes annonces, des confirmations de dates de sortie, des présentations de gameplay, des carnets de développeurs ainsi qu'une quinzaine d'annonces de nouveaux jeux indépendants encore jamais montrés en exclusivité mondiale.

La conférence AG French Direct 2024 sera diffusée sur la chaîne YouTube ActuGaming dès 18h00, heure de Paris. Les spectateurs pourront également suivre l'événement sur Twitch, Facebook et les réseaux sociaux et pourront lire des dizaines de contenus inédits sur le site ActuGaming avec des interviews des développeurs et des aperçus de jeux en avant-première.

Elle sera retransmise en ligne et présentée en langue française par Salomé Lagresle. Elle sera intégralement sous-titrée en français et en anglais. Une page Steam sera également mise en ligne et permettra de découvrir certains titres en avant-première avec des démos qui seront jouables par le public, plusieurs étant exclusives à l'événement.

Voici une première liste de studios qui feront des annonces :