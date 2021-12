Dead Cells: The Queen and the Sea dévoile sa date de sortie, une bande-annonce de gameplay et le plein d'informations

Ce sera donc le 6 janvier prochain que les amateurs du roguelite/metroidvania des développeurs Bordelais de chez Motion Twin, le désormais renommé Dead Cells pourront enfin découvrir la dernière extension en date pour le jeu. Annoncée comme la plus grosse extension sortie à ce jour pour le jeu The Queen and the Sea rajoutera de nouvelles zones à explorer, de nouveaux ennemis mais aussi de nouveaux boss totalement inédits et bien sûr 9 nouvelles armes à manier pour votre tas de cellules. Tarifée 4,99 euros, l'extension sera disponible sur PC et sur console (dont la Nintendo Switch) à la même date, les développeurs ont pris soin d'accompagner cette information avec une toute nouvelle bande-annonce et de nombreux détails inédits sur ce contenu à venir.

Le DLC Queen & The Sea se déroule dans deux nouveaux biomes : L'épave et Le Phare. Parallèlement aux niveaux de la Haute tour du chateau et de La Salle du trône, les nouveaux Biomes présentent aux joueurs une épave pourrie où vous serez traqué par des horreurs surnaturelles (bien sûr) à travers les entrailles de ce vieux vaisseau effrayant et hanté. Le deuxième biome, Le Phare, introduit l'exploration verticale d'une tour montante dans laquelle les joueurs grimperont aussi vite que possible pour distancer les flammes montantes tout en repoussant simultanément les guerriers hautement qualifiés qui ne veulent rien de plus que mettre fin à votre course. Ce biome final est aussi épique et rafraîchissant que stimulant.

Et parce que nous ne pouvons pas introduire de nouveaux biomes sans introduire également un nouveau boss horrible, un tout nouveau personnage d'une élégance inattendue fait ses débuts au sommet du phare, la Reine. Et pour que vous soyez accueilli frais et sans avoir été spoilés, nous n'allons rien dire de plus sur elle avant le lancement. De rien.

Pour combattre les nouveaux ennemis et défis que vous rencontrerez, The Queen & The Sea introduit un nouvel animal de compagnie évolutif à ajouter à votre arsenal et neuf nouvelles armes mortelles. Votre nouvel animal de compagnie, le Leghugger, est une créature évolutive et invocable qui se nourrit en attaquant vos ennemis jusqu'à ce qu'elle se transforme lentement en son état adulte plus fort, ce qui est… eh bien, assez génial, nous pensons. Parmi les nouvelles armes du DLC, il y a un crochet à main qui jette les ennemis dans les murs, le trident abyssal, qui est un trésor caché dans les profondeurs du naufrage accessible par une quête secondaire secrète, et la rapière de la reine, une arme puissante qui tranche. réalité. De plus, des tonnes de nouvelles tenues et de secrets à débloquer. Et oui, vous pouvez désormais lancer un requin vivant sur des foules dans Dead Cells.