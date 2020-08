Dead Cells présente son nouveau DLC gratuit : Barrels o' Fun

Dead Cells est un succès critique et commercial à travers le monde. Avec plus de 3 millions de copies vendues, Motion Twin et Evil Empire les studios derrière ce best-seller, ne veulent pas en rester là et continuent de densifier le contenu de leur jeu et cela se traduit par l'ajout gratuit d'un nouveau DLC appelé : Barrels o'Fun.

Ce tout nouveau contenu s'accompagnera d'une mise à jour et celui-ci ajoute :

Nouveau biome : The Derelict Distillery.

Nouveaux ennemis.

Nouvelles armes dont un bazooka.

L'arrivée des barils explosifs et des murs fissurés.

Nouvelle soundtrack réalisé par Yoann dans un style rétro/8-bit.

Pour le moment, cette mise à jour est d'ores et déjà disponible pour les joueurs PC (Steam) et arrivera plus tard ce mois-ci sur console de salon (Nintendo Switch / PS4 / Xbox One). Retrouvez le trailer de cette nouvelle mise à jour ci-dessous. Bon visionnage.

Source : Youtube