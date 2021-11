Dawn of the Monsters - La guerre des Kaiju se profile sur Nintendo Switch

Nouveau titre à paraître sous le label de WayForward et développé par 13AM Games, Dawn of the Monsters se présente comme un beat'em up où les adversaires sont de gigantesques Kaiju. Attendu pour le début de l'année 2022, le titre nous proposera d'incarner 4 créatures géantes pour venir à bout de 35 missions et éliminer les kaijus à la pelle. En plus du dernier trailer dévoilé, nous vous laissons également retrouver le communiqué officiel ci-dessous.

Développé par 13AM Games et publié par WayForward, Dawn of the Monsters enrôle les joueurs dans DAWN (Defense Alliance Worldwide Network), une organisation d'élite créée pour arrêter les bêtes géantes envahissantes connues sous le nom de Nephilim. En tant que membres de DAWN, les joueurs prendront le contrôle de quatre titans, chacun offrant des mouvements et des capacités uniques : Megadon, l'énorme lézard cracheur de feu ; le crustacé colossal Ganira, capable d'invoquer des serviteurs ; Aegis Prime, un super-héros géant doté d'incroyables capacités de combo ; et Tempest Galahad, un mécha massif spécialisé dans les attaques électriques à longue portée.

Chaque monstruosité jouable dispose d'une variété de compétences Rage (dont certaines infligent des dégâts d'état élémentaires), ainsi que d'attaques Cataclysm basées sur des compteurs et de finishers Execution brutaux. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez arracher un bâtiment du sol et l'utiliser pour écraser les Nephilims.

Plus de 35 missions emmèneront les joueurs à travers le monde dans des lieux entièrement destructibles au Canada, en Égypte, au Japon et ailleurs, où ils pourront se frayer un chemin à travers des hordes d'ennemis, détruire des nids de monstres, affronter des boss gargantuesques et gagner des augures d'ADN qui pourront être utilisés pour améliorer leurs statistiques et leurs capacités.

Cette action impressionnante est soutenue par une équipe de vedettes. Outre les passionnés de monstres géants de 13AM Games, le jeu propose des dessins de kaiju réalisés par le légendaire créateur du personnage de Godzilla, Shiji Nishikawa, et par le célèbre dessinateur de BD Godzilla, Matt Frank, ainsi que des illustrations du célèbre illustrateur EJ Su (Transformers, Rise of Ultraman) et un casting vocal comprenant AmaLee (Attack on Titan), Cristina Valenzuela (Shantae and the Seven Sirens, RWBY), Xander Mobus (Super Smash Bros. Ultimate), et Patrick Seitz (JoJo's Bizarre Adventure), entre autres.

Dawn of the Monsters devrait arriver en version numérique sur consoles et PC au cours du premier semestre 2022, et une édition physique pour certaines plateformes sera proposée par Limited Run Games. Pour connaître les dernières nouvelles de Dawn of the Monsters, ainsi que des informations sur d'autres titres, rendez-vous sur www.wayforward.com et www.13amgames.com.