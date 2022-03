Dawn of the Monsters - Les Kaijū sont de sortie sur Nintendo Switch

Avis aux fans du studio WayForward, leur dernier titre Dawn of the Monsters est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'un beat'em up à défilement latéral mettant en avant des kaiju, fameux monstres géants dont est friand le public japonais. proposé dès à présent au prix de 26,19€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

La bataille cataclysmique entre monstres géants a commencé dans ce beat-'em-up kaiju à défilement latéral inspiré des mangas ! Des créatures titanesques connues sous le nom de Nephilim ont envahi la Terre, et le seul espoir de les arrêter est DAWN (Defense Alliance Worldwide Network), qui libère ses propres combattants colossaux pour se défendre contre les hordes ennemies ! Prenez le contrôle de quatre monstres imposants - Megadon, Aegis Prime, Tempest Galahad et Ganira - chacun avec des capacités et des styles de jeu distincts, et frayez-vous un chemin à travers des environnements réels destructibles couvrant plus de 35 missions ! Améliorez votre puissance avec des augmentations d'ADN, écrasez vos ennemis avec des attaques de rage dévastatrices et des exécutions brutales, et faites équipe avec un ami pour une action en coopération à 2 joueurs ! Vous êtes la dernière ligne de défense de la planète... mais cela suffira-t-il à l'humanité pour survivre à l'Aube des Monstres !?

Principales caractéristiques :