Dave the Diver débarquera sur Nintendo Switch avec son premier contenu additionnel inclus

Dave the Diver est attendu dans les eaux troubles de la Nintendo Switch dès le 25 octobre prochain et le jeu vient d'accueillir sa toute première mise à jour sur PC. Dans celle-ci, les joueurs pourront avoir accès à de nouvelles quêtes, de nouvelles espèces et de nouveaux boss. La bonne nouvelle pour les joueurs Nintendo Switch ? Tout ce contenu sera disponible dès la sortie du jeu gratuitement sur l'eShop. Pour en savoir plus, ses développeurs, MINTROCKET, ont réalisé une courte vidéo pour vous détailler cette première mise à jour de contenu, vous pouvez la voir en cliquant ci-dessous. Pour rappel, Dave the Diver est précommandable sur l'eShop au prix de 19,99 euros.

DAVE THE DIVER est un jeu d'aventure RPG décontracté en solo qui propose de l'exploration et de la pêche en haute mer le jour, ainsi que la gestion d'un restaurant de sushis le soir. Rejoignez Dave et ses amis excentriques alors qu'ils cherchent à découvrir les secrets du mystérieux Trou Bleu. Un mélange d'aventure, de RPG et de gestion Explorez et découvrez les mystères des profondeurs du Trou Bleu pendant la journée, et gérez avec succès un restaurant de sushis exotique le soir. Il est facile de devenir accro au gameplay satisfaisant ! Un gameplay de combat et de collecte décontracté avec des éléments de rogue-like Plongez dans le Trou Bleu en constante évolution et utilisez un harpon ainsi que d'autres armes pour attraper des poissons et diverses créatures. Améliorez et forgez votre équipement grâce aux ressources collectées et aux bénéfices de votre restaurant de sushis pour vous préparer aux dangers qui vous guettent dans l'inconnu. Si vous manquez d'oxygène, vous devrez abandonner les objets et les poissons collectés ! Des personnages excentriques avec une narration légère Des personnages excentriques mais attachants et une histoire remplie de clins d'œil, de parodies et d'autres scènes humoristiques offrent une expérience de jeu accessible et agréable. Un environnement marin magnifique avec des graphismes 2D/3D attrayants Une combinaison de graphismes pixelisés et en 3D offre un style artistique époustouflant qui met en valeur des paysages sous-marins à couper le souffle. Cette aventure océanique se déroule dans l'environnement marin réel d'un Trou Bleu rempli de plus de 200 espèces de créatures marines. Un contenu additionnel abondant pour compléter la boucle du gameplay principal Les mini-jeux, les quêtes secondaires et les différentes lignes narratives offrent de nombreuses heures de divertissement et de gameplay varié.