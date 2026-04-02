Darwin’s Paradox! est disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2

KONAMI et le développeur français ZDT Studio sont fiers d'annoncer la sortie ce jeudi 2 avril de Darwin’s Paradox! sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. une aventure improbable vous attend, aux commandes d'un poulpe extraordinaire faisant office de protagoniste. Proposé au prix de 29,99€ sur l'eShop de la console, nous vous rappelons qu'une démo est également disponible.

Embarquez pour une aventure grandiose digne des meilleurs films d’animation avec Darwin, un poulpe aussi attachant qu’intelligent, arraché à l’océan et piégé dans un complexe industriel immense et mystérieux. Grâce à son intelligence extraordinaire et ses incroyables capacités (nage, camouflage, et bien d’autres compétences fascinantes), aidez-le à surmonter les pièges et les dangers les plus redoutables dans ce jeu captivant qui allie plate-forme, aventure et réflexion.

Dans l’immensité paisible de l’océan, Darwin, un jeune poulpe, explore les fonds marins... jusqu’à ce qu’un étrange rayon de lumière ne transperce les abysses et l’attire vers la surface. Chassé de son monde aquatique, il se réveille, complètement perdu, en plein milieu d’un gigantesque dépotoir, jouxté par une usine inquiétante.

Mais quelque chose cloche. Entre les machines menaçantes, d’étranges cuves de stockage et les créatures et personnages mystérieux et dangereux qui peuplent ce lieu, Darwin comprend qu’il est en danger. Pour regagner l’océan, Darwin va devoir se montrer plus malin, évoluer et révéler aux joueurs les mystères d’une conspiration qui dépasse tout ce que l’on pourrait imaginer... et qui pourrait bien sceller le destin de l’humanité !