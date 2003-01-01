Darwin’s Paradox! dévoile le premier single de sa bande-son

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI), en collaboration avec Milan Records / Sony Music Masterworks, a dévoilé hier « Back to the Sea », le premier single de la bande originale de Darwin’s Paradox!. Écrit et produit par le producteur musical français Franck Lascombe, fondateur du groupe indie-pop FlyPop, le titre sort accompagné de son clip officiel conçu et produit par ZDT Studio, les créateurs de Darwin’s Paradox!. En attendant la sortie du jeu le 2 avril prochain sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le clip ci-dessous.

Le clip de « Back to the Sea » mêle visuels du jeu et séquences d’animation originales, mettant en scène les personnages de Darwin’s Paradox! dans un projet qui relie jeu vidéo et musique contemporaine. La bande originale complète du jeu sera publiée le 3 avril par Milan Records.