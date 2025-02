Darwin’s Paradox! - Konami et ZDT Studio dévoilent un jeu tentaculaire sur Nintendo Switch

Initialement dévoilé lors du State of Play de Playstation du 12 février, Darwin’s Paradox! est un jeu de plateforme atypique signé par les développeurs français de ZDT Studio et édité par Konami. Les joueurs y incarneront Darwin, une pieuvre dont la vie a été chamboulée par la société UFOOD INC qui prévoit de dominer le monde. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, nous savons déjà que le titre est attendu sur Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Les joueurs devront faire appel à leur instinct de pieuvre pour s’infiltrer à travers des territoires hostiles surveillés par la très humaine – et absolument pas extra-terrestre – société UFOOD INC. En utilisant les bras tapissés de ventouses de Darwin pour contourner les ennemis, les joueurs devront se servir du talent du mollusque afin de tromper et distraire à l’aide d’un camouflage et de tirs d’encre soigneusement chronométrés, profitant de l’environnement pour prendre le dessus. Grâce à ses compétences surpuissantes en matière d’infiltration, Darwin devient l’être furtif ultime du règne animal… juste après les serpents, bien sûr ! Chaque niveau du jeu offre de nouveaux chemins à explorer, qui évoluent tandis que les joueurs résolvent des énigmes et surmontent des obstacles. Des décharges infestées de rats enragés aux bas-fonds mécaniques menaçants d’une usine alimentaire en bord de mer, Darwin’s Paradox! propose des visuels de haute qualité et un ensemble de personnages haut en couleur, au fil d’une riche histoire dans laquelle les joueurs pourront se plonger.