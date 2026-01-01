Darwin's Paradox! s'offre une démo sur Nintendo Switch 2

Créé en partenariat par KONAMI et ZDT Studio, Darwin's Paradox! vient d'obtenir sa date de sortie officielle sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Le titre est désormais attendu pour le 2 avril 2026 . Et si vous avez envie de découvrir avec un peu d'avance cette aventure atypique, une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.

Embarquez pour une aventure grandiose digne des meilleurs films d’animation avec Darwin, un poulpe aussi attachant qu’intelligent, arraché à l’océan et piégé dans un complexe industriel immense et mystérieux. Grâce à son intelligence extraordinaire et ses incroyables capacités (nage, camouflage, et bien d’autres compétences fascinantes), aidez-le à surmonter les pièges et les dangers les plus redoutables dans ce jeu captivant qui allie plate-forme, aventure et réflexion.

Dans l’immensité paisible de l’océan, Darwin, un jeune poulpe, explore les fonds marins... jusqu’à ce qu’un étrange rayon de lumière ne transperce les abysses et l’attire vers la surface. Chassé de son monde aquatique, il se réveille, complètement perdu, en plein milieu d’un gigantesque dépotoir, jouxté par une usine inquiétante.

Mais quelque chose cloche. Entre les machines menaçantes, d’étranges cuves de stockage et les créatures et personnages mystérieux et dangereux qui peuplent ce lieu, Darwin comprend qu’il est en danger. Pour regagner l’océan, Darwin va devoir se montrer plus malin, évoluer et révéler aux joueurs les mystères d’une conspiration qui dépasse tout ce que l’on pourrait imaginer... et qui pourrait bien sceller le destin de l’humanité !