Dansez gratuitement sur Ava Max et BTS avec la demo de Just Dance

Just Dance 2023 est désormais disponible sur la plupart des plateformes existantes dont la Nintendo Switch. Au programme 42 nouvelles chansons (dont la liste est à retrouver ICI) et de nombreuses autres via le service en ligne payant Just Dance+. Trois éditions sont disponibles à la vente, Standard, Deluxe et Ultime, respectivement disponibles à 59,99€, 69,99€ et 89,99€ (plus d'infos sur le site de Nintendo.) Cependant, si vous hésitez à sauter le pas (de danse, bien sûr) ou que vous n'êtes pas en fonds, vous pouvez tout de même bouger votre body grâce à une démo gratuite téléchargeable sur l'eShop et vous permettant de vous déhancher sur deux hits : DYNAMITE de BTS et SWEET BUT PSYCHO d'AVA MAX.

Bienvenue dans la nouvelle ère de Just Dance ! Avec Just Dance® 2023 Edition, découvrez une plateforme de danse à la demande qui vous offre de nouveaux contenus passionnants tout au long de l'année* ! Cette édition inclut également 40 nouvelles chansons dans des environnements 3D immersifs, dont le hit "Dynamite" de BTS, une nouvelle interface avec une expérience personnalisée, ainsi qu’un nouveau mode de jeu multijoueur en ligne pour jouer avec qui vous voulez, partout dans le monde. • Jouez en ligne avec vos amis.es partout dans le monde jusqu’à 6 joueurs lors de sessions de danse privées. • Accédez aux différents contenus du jeu plus facilement grâce à une nouvelle interface plus moderne et plus intuitive. • Avec le nouveau système de recommandation, découvrez des contenus basés sur vos préférences et vos habitudes de jeu. • Profitez de votre mois d'essai gratuit à Just Dance®+, un catalogue de chansons supplémentaires en constante évolution !** *Contenus supplémentaires ajoutés régulièrement et disponibles pour une durée limitée au cours des 12 mois suivant le lancement du jeu. Le jeu nécessite un téléchargement et une connexion Internet haut débit. **Just Dance®+ est un service de streaming en ligne qui vous permet d'accéder à des chansons supplémentaires via le jeu Just Dance® 2023 Edition. Ce service nécessite l'acceptation des conditions générales d'utilisation et le paiement d'un abonnement. Nécessite également la connexion à un compte Ubisoft (+13), un identifiant Nintendo et un accès permanent à Internet. L'auto-renouvellement peut être activé lors de l'achat. Des restrictions d'âge et de territoire s'appliquent. Non compatible avec Just Dance 2016-2022. Compte et abonnement sur la plateforme applicable (vendus séparément) requis. Nécessite un accès permanent à Internet et un compte Ubisoft.