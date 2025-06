Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est disponible sur Nintendo Switch 2

Depuis ce jeudi 5 juin , nombreux sont les joueurs à filer en boutique ou à attendre patiemment leur Nintendo Switch 2. Si Mario Kart World sera à coup sûr dans les ludothèques de nombreux joueurs, il faut aussi penser aux tiers. Du côté de CD PROJEKT RED, ils sont décidé de proposer Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur la nouvelle console hybride de Nintendo. En attendant notre test dédié pour voir si cette version hybride tient la route, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Cyberpunk 2077 est un RPG d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Incarnez V, cyber-mercenaire, et affrontez les forces les plus puissantes de la ville dans un combat pour la gloire et la survie. Dans la « Ultimate Edition », découvrez l'histoire originale de Cyberpunk 2077 ainsi que l'aventure façon thriller d'espionnage acclamée par la critique dans l'extension Phantom Liberty, avec une histoire d'espions aux enjeux élevés se déroulant dans le quartier mortel de Dogtown.