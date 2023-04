Curse of the Sea Rats - Le premier Ratoidvania est disponible sur Nintendo Switch

Après avoir conquis le cœur de notre camarade Kosmo56 comme en atteste son test dédié, le metroidvania ratoidvania Curse of the Sea Rats est enfin disponible à l'achat en version physique et dématérialisée sur Nintendo Switch et consoles Playstation. Pour l'occasion, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Embarquez dans l'épopée de quatre prisonniers de l'empire britannique, transformés en rats par la notoire sorcière pirate Flora Burn. Pour retrouver leur corps humain, ils devront affronter de nombreux boss dangereux, découvrir les secrets de la vaste côte irlandaise, et finalement capturer la sorcière qui les a maudits.

L'incident du HMS Barfleur

Curse of the Sea Rats commence par le retour en Angleterre du navire britannique HMS Barfleur, en provenance des Caraïbes, avec une cale remplie de prisonniers. Parmi ces prisonniers se trouvent nos protagonistes, quatre individus qui, aux yeux de l'Empire britannique, sont des contrevenants à la loi et doivent être jugés pour leurs crimes.

La célèbre capitaine pirate Flora Burn et son équipage sont emprisonnés à leurs côtés. Lors d'une évasion audacieuse, Flora utilise un mystérieux artefact, l'Œil du Serpent, pour transformer tous les membres de l'équipage en rats ! Dans le chaos qui s'ensuit, Flora kidnappe le fils de l'amiral Benjamin Blacksmith en guise d'assurance. Incapable de quitter son équipage naufragé, l'amiral vous demande de lui rendre son fils en échange d'un pardon total.

Le mystérieux oeil du serpent

L'Œil du Serpent est un objet puissant et ancien composé d'une amulette et d'un anneau. Pour retrouver leur forme humaine, les héros doivent réunir ces pièces afin d'invoquer à nouveau la magie de l'artefact et d'inverser la malédiction. L'artefact incarne le concept du yin et du yang, du bien et du mal, et a été créé par le mystérieux Shen.

Lorsque les deux pièces sont réunies, elles permettent à l'utilisateur de réaliser n'importe quel souhait. Mais lorsqu'elles sont séparées, le bien et le mal ne sont plus équilibrés. L'amulette est la moitié bonne où réside Wu Yun, l'émissaire du Shen (et le guide des héros !). L'anneau est la moitié maléfique, possédée par un esprit serpentin que Flora Burn utilise pour augmenter ses pouvoirs magiques...

Explorez la côte Irlandaise du 18ème siècle

Curse of the Sea Rats propose aux joueurs d'explorer plus de seize environnements uniques et saisissants. Des côtes rocheuses et froides de la Plage du Naufrage aux feuilles d'automne rougeoyantes de la forêt de Banba, des forces anciennes et mystiques sont à l'œuvre le long de la côte irlandaise.

Chaque nouvelle zone découverte par le joueur est différente de la précédente, avec des ennemis uniques à combattre et des défis environnementaux à relever, comme les coups de vent violents de la bien nommée Falaise des vents.

De curieux personnages à foison

La côte irlandaise est peuplée d'une multitude de personnages étranges et excentriques ! Vous rencontrerez fréquemment des membres de l'équipage dispersé de Blacksmith, des pirates en fuite et des habitants de la région, qu'ils soient naturels ou surnaturels... En interagissant avec eux, vous obtiendrez de nouvelles informations sur le monde et pourrez accomplir diverses quêtes secondaires en échange de récompenses.

Partez à la recherche de Marcos et de son singe Amelio, et commencez à creuser pour trouver un trésor enfoui, ou aidez Rick à échapper à sa vie de soldat et transformez-le en pirate le plus redoutable du monde ! Il y a des dizaines de personnages à rencontrer, et ils sont tous animés par des voix complètes tout au long du jeu !