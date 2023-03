Curse of the Sea Rats - Les boss à l'honneur dans un nouveau trailer

Le prochain "ratoidvania" Curse of the Sea Rats des développeurs de chez Petoons Studio entre dans la dernière ligne droite avant sa date de sortie officielle. Pour l'occasion, nous vous proposons de découvrir ci-dessous un trailer dédié aux boss du jeu qui tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues durant votre épopée. Pour rappel, Curse of the Sea Rats sortira officiellement le 6 avril prochain en version physique et dématérialisée sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Les joueurs embarqueront dans une aventure épique, animée à la main, de type "ratoidvania", où leur équipage a été transformé en rats par une sorcière pirate ! Ils pourront explorer un monde riche et non linéaire, rempli de plateformes d'action, de boss difficiles et débloquer des capacités uniques, seuls ou en coopération locale ! Plateforme et combat classiques de type metroidvania : Explorez et combattez dans une grande variété de lieux intrigants le long de la côte irlandaise du 18e siècle.

4 héros emblématiques avec des styles de jeu et des arbres de compétences individuels : Développez vos compétences en tant que David Douglas, Buffalo Calf, Bussa et Akane Yamakawa.

Des animations et des dessins à la main époustouflants : l'animation 2D inspirée des grands films d'animation se combinant parfaitement avec les environnements détaillés en 3D.

Devenez spirituel : Récoltez de l'énergie spirituelle et utilisez-la pour améliorer vos personnages grâce à des arbres de compétences riches!

Coopération locale jusqu'à 4 joueurs : Passez de l'un à l'autre à n'importe quel moment grâce à la flexibilité du mode coopération locale.

Des combats de boss stimulants : Affrontez l'équipe d'élite de Flora Burn ! Étudiez et apprenez leurs schémas d'attaque complexes pour sortir victorieux.

Collection d'objets et gestion de l'inventaire : Cherchez des trésors cachés et achetez des objets à l'intendant pour vous donner l'avantage au combat.