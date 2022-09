Curse of the Sea Rats - Le "ratoidvania" aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Développé par Petoons Studio et édité par PQube dans nos contrées, le "ratoidvania" Curse of the Sea Rats est attendu sur Nintendo Switch et consoles PlayStation début 2023 . Outre la version dématérialisée du jeu, un partenariat a été signé avec le distributeur Just For Games pour proposer le titre en version physique sur les 3 consoles. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons retrouver un trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Curse of the Sea Rats : Curse of the Sea Rats est un "ratoidvania" aventure-plateforme aux animations créées à la main avec amour. Embarquez dans l'épopée de quatre prisonniers de l'empire britannique, transformés en rats par la célèbre sorcière pirate, Flora Burn. Pour retrouver leurs corps humains, ils devront combattre de dangereux boss, découvrir les secrets de la vaste côte irlandaise, et finalement capturer la sorcière qui les a maudits. Caractéristiques principales : Des graphismes et une animation de qualité

De superbes animations dessinées à la main, inspirées des films d'animation classiques et de l'âge d'or des jeux de plates-formes en 2D, se combinent parfaitement aux environnements détaillés en 3D pour créer une expérience de plates-formes en 2,5D époustouflante. Liberté et exploration

Déterminez votre progression dans un monde non linéaire et tentez de retrouver la sorcière pirate qui vous a jeté un sort. Naufragés sur la côte irlandaise au 18ème siècle, vous aurez besoin de plus que de vos talents de cape et d'épée pour vous frayer un chemin vers la liberté. Quatre personnages jouables

Découvrez quatre personnages jouables - David Douglas, Buffalo Calf, Bussa et Akane Yamakawa, chacun apportant un style de jeu unique pour vous aider à affronter les ennemis et l'environnement ! Jouez seul ou avec jusqu'à trois amis en mode coopératif local. Améliorez et perfectionnez

Améliorez les capacités uniques de votre personnage au fil de l'aventure : débloquez de nouvelles compétences spéciales, renforcez votre attaque et votre défense, ou apprenez de puissantes magies ! Une aventure immense

Un vaste réseau de chemins et de découvertes vous attend, dans une quête aux nombreuses heures de contenu. Pourrez-vous maîtriser chaque personnage, trouver tous les secrets cachés et débloquer toutes les fins ?