Cuphead - The Delicious Last Course s'offre une OST

Après la sortie du DLC The Delicious Course cet été, et l'annonce de la version physique du jeu en décembre 2022, l'actualité de CUPHEAD est au beau fixe. iam8bit, Studio MDHR et Just For Games apportent leur pierre à l'édifice avec une annonce musicale, la sortie du Double Vinyle de CUPHEAD : The Delicious Last Course, planifiée pour le deuxième trimestre 2023 .

C'est l'abondance big band de vos rêves, accompagnée de délices supplémentaires du développeur Studio MDHR, notamment de délicieuses recettes familiales et d'un poster pliable illustré exclusif qui rendra n'importe quel mur plus beau. Délicieusement décadent - oui, ce sont les mots pour décrire ce pack.

Arrivant dans une édition double vinyle, ce magnifique objet de collection à l'esthétique vintage sera l'occasion de revivre les trépidantes musiques du contenu additionnel de Cuphead. Pressée sur des vinyles noires de qualité audiophile 180g, la musique entraînante du jeu ne viendra pas seule, car deux bonus seront de la partie : un grand poster de 45 par 60 centimètres illustré par le cartooniste vintage Shawn Dickinson, et un set de cartes des recettes de familles des membres du Studio MDHR, le tout rangé dans une pochette gatefold rigide cartonnée et illustrée.

Tracklist :

SIDE A

The Delicious Last Course

A Far Off Isle

Chef Saltbaker

Recipes For Ms. Chalice

Inkwell Isle Four

Gnome Way Out

Porkrind's Provisions

SIDE B

Snow Cult Scuffle

Prelude and Proclamation

King of Games' Castle

Bourrée on the Board

Bootlegger Boogie

King of Games' Castle (Rococo)

The Queen•s Riguadon

High-Noon Hoopla



SIDE C

Doggone Dogfight

Inkwell Isle Four (Piano)

One Hell of a Dream

An Ominous Stroll

Joyous Promenade

SIDE D

The Finishing Touch

Baking the Wondertart

Triumphant Trio

A Chefs coda

The Key Ingredients