Cuphead: The Delicious Last Course - le tant attendu DLC se lance en vidéo

Révélé lors de l'E3 2018, le DLC de Cuphead aura pris son temps à débarquer sur nos consoles. Il aura ainsi fallu pas moins de 4 années de développement pour permettre au Studio MDHR de sortir son dernier bébé CUPHEAD: The Delicious Last Course, une extension pour le jeu de base qui ajoute plusieurs nouveaux niveaux, des combats de boss aussi fou qu'inédit, une nouvelle île à explorer et un tout nouveau personnage à jouer.

Initialement sorti le 18 avril 2019 sur Nintendo Switch, Cuphead coûte la bagatelle de 19,99 euros et il vous faudra débourser 8 euros supplémentaires pour vous offrir son DLC CUPHEAD: The Delicious Last Course. Pour en savoir plus sur son contenu, le Studio MDHR vous a concocté une bande-annonce de lancement à savourer ci-dessous.