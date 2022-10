Cuphead dévoile le prix et le détail de sa magnifique édition collector

Tout le monde aime Cuphead ! Le jeu du Studio MDHR est une véritable bouffée d'air frais dans la production vidéoludique. Ce "run and gun" redoutable a en effet instantanément trouvé sa place dans la ludothèque de bon nombre de gamers, par ses mécaniques de jeu savantes et surtout sa réalisation exemplaire rendant un hommage explosif aux vieux cartoons des années 30. Edité par Microsoft, le jeu a longtemps été une exclusivité Xbox avant d'être porté sur PS4 et Nintendo Switch. Forcément, vous êtes fan et donc vous aurez bien du mal à ne pas vous extasier devant l'édition collector du jeu proposée par iam8bit qui inclut l'édition cartouche du jeu complet + son DLC, CUPHEAD: The Delicious Last Course ainsi que des cartes, une affiche, une petite boîte à musique rétro, un décor et surtout une superbe marionnette confectionnée par les artisans de la célèbre fabrique Rici Marionettes de Prague. Vendu 199$ (+ les taxes pour la France métropolitaine- soit plus ou moins 100$ ) cette édition collector ne sera forcément pas à la portée de tout le monde, mais c'est aussi ce qui en fait tout son "prix" et sa valeur... Retrouvez le détail de cette édition spéciale ci-dessous ainsi qu'une image. Plus de détails sur le site de iam8bit.

Pour rappel, l'édition simple de Cuphead arrive bientôt en magasin- voir détails ICI.

Cuphead Édition Collector 199,99 $ Édition Collector exclusive d'iam8bit

Il s'agit du jeu Cuphead original plus le DLC The Delicious Last Course sur un seul disque/chariot. WAOUH WAOUH WAOUH!! Une marionnette Cuphead fabriquée à la main de 20,3 cm de haut – Entièrement marionnette, fabriquée par les artisans légendaires de Rici Marionettes à Prague.

