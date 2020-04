Cuphead fête sa première année sur Nintendo Switch avec une promotion

Il y a un an, le chef d'oeuvre (n'ayons pas peur des mots) du Studio MDHR, Cuphead débarquait sur l'eShop de la Nintendo Switch. Rendant hommage aux vieux cartoon, ce "run and gun" initialement sorti en 2017 sur PC et Xbox One est entre temps devenu culte et ses personnages des icônes de la culture pop. Et ce n'est que le commencement puisque Cuphead va débarquer prochainement sur Netflix en série animée (voir ici) et d'autres annonces devraient suivre...

En attendant, pour fêter la première année du jeu sur Nintendo Switch, le Studio MDHR a annoncé une promotion exceptionnelle qui débutera le 25 avril prochain avec une ristourne de -25% sur son prix actuel. Le jeu devrait donc passer à 14,99€ sur l'eShop .

How time flies!! One year ago today, Cuphead officially released on Nintendo Switch. To all those who discovered our little animated adventure, or took another trip to the Inkwell Isles: our sincerest thanks.



To celebrate, the game is 25% off on the Nintendo eShop until 04/25. pic.twitter.com/EIw72tgBkc