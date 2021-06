Cruis’n Blast - Le classique des salles d'arcade fera sa rentrée sur Nintendo Switch

Après avoir fait crisser les pneus dans les salles d'arcade et sur Nintendo 64, Cruis’n Blast prépare son arrivée sur Nintendo Switch pour la rentrée 2021-2022. Développé par Raw Thrills, cette nouvelles version du jeu de course proposant une vingtaine de véhicules et une trentaine de circuits sera distribué en version physique en France par Just For Games. Attendu pour le 14 septembre 2021 , nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce du jeu.

