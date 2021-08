Cruis'n Blast : le jeu d'arcade dévoile ses 30 pistes en exclusivité sur Nintendo Switch

Après s'être investi dans la borne d'arcade avec Raw Thrills, Nintendo a décidé de porter le jeu de course, Cruis'n Blast sur Nintendo switch. Ce pur jeu d'arcade sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès la rentrée. En attendant Raw Thrills vient de publier un trailer présentant quelques-unes des 30 pistes du jeu réparties sur 6 mondes dans lesquels on trouve pêle-mêle des invasions aliens, des dinosaures, des poursuites policières ou encore des aventures en haute montagne. Retrouvez le trailer et une courte présentation du jeu ci-dessous.

Pour rappel, Cruis'n Blast sera disponible le 14 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch.