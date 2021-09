Cruis'n Blast met en avant ses bolides dans un nouveau trailer sur Nintendo Switch

En attendant de pouvoir mettre la main sur le jeu Cruis'n Blast tiré de la licence d'arcade éponyme, GameMill Entertainment, Raw Thrills et Just For Games reviennent vers nous ce jour avec du nouveau contenu. Au menu, une vidéo découverte mettant en avant les différents véhicules que vous aurez à contrôler dans le jeu.

À propos de Cruis’n Blast : Le succès d’arcade Cruis’n Blast fait son entrée sur Nintendo Switch !

Frayez-vous un chemin à travers près de 30 pistes extraordinaires.

Jusqu’à 4 joueurs peuvent concourir ensemble, prenez votre bolide préféré et mettez la gomme !

Prenez le volant de 23 voitures personnalisées, des supercars aux monster-trucks et aux licornes !