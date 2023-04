Crime O'Clock - Le jeu d'enquête temporel sortira fin juin sur Nintendo Switch

Après une entrée remarquée sur PC en février dernier, le jeu d'enquête Crime O'Clock était en attente d'une date de sortie sur Nintendo Switch. Attendu en version dématérialisée et en version physique grâce à un partenariat avec le distributeur Just For Games, le jeu d'énigmes a profité du dernier Nintendo Indie World pour nous présenter un tout nouveau trailer, accompagné de sa date de sortie officielle. Faites une note dans vos agendas, Crime O'Clock sera officiellement disponible à partir du 30 juin 2023 sur Nintendo Switch. En attendant, nous vous laissons visionner ci-dessous le dernier trailer en question.