Rare dévoile de nouveaux articles Conker's Bad Fur Day

Sorti en 2001 sur N64, C0NKER's Bad Fur Day marque l'apogée de la collaboration entre le studio anglais Rare et Nintendo tout en s'imposant comme l'un des jeux les plus incroyables jamais validé et même édité par Nintendo ! Il est en effet hallucinant, près de 20 ans plus tard de se rappeler que ce jeu est bel et bien sorti sur Nintendo 64 (aux Etats-Unis et en Europe- édité par THQ.)

Si vous ne connaissez pas ce titre (qui a depuis eu droit à un remake sur Xbox) il s'agit d'un jeu politiquement incorrect qui joue avec les clichés et le décalage entre une forme adorable proche de Banjo-Kazooie et un fond, trash et inconvenant... Le jeu se permet en effet toutes les outrances avec un héros alcoolique qui s'adresse aux joueurs et même aux développeurs, des histoires de sexe, de drogue... Et même un gros tas de m... (chantant de l'opéra) en guise de boss ! Il faut vraiment y jouer pour y croire. D'ailleurs, on peut se demander si aujourd'hui, un tel jeu pourrait voir le jour. Il y a quelques années, nous avions proposé d'inclure Conker parmi les combattants de Smash, bien avant que Banjo-Kazooie fasse leur entrée... Si cela semble à priori, improbable, on espère qu'un jour, il y aura un portage de C0nker's Bad Fur Day sur Nintendo Switch. En attendant, Rare vient de dévoiler de nouveaux articles estampillé Conker : une peluche qui parle, un T-shirt, des verres ou encore une épinglette. Retrouvez ces articles en images ou sur le site de Fangamer, si vous voulez (vous) faire un cadeau.

This isn't just a Conker plush. This is a @Fangamer Conker plush with brand new voice lines recorded by @conkerhimself. Will also probably drink any beer you have in the house.



???? https://t.co/yV8TYFSxQW pic.twitter.com/vk4M0WTauI — Rare Ltd. (@RareLtd) September 22, 2020

And that's not all - apparel, drinking glasses and a pin badge round out the new squirrel-branded goods. Then there's the fresh stuff sporting a retro @Rareltd aesthetic, and some pretty @SeaOfThieves pin badges as well! Oh @Fangamer, you do spoil us.



???? https://t.co/ZZo1gzJKTx pic.twitter.com/OmTZETzwKz — Rare Ltd. (@RareLtd) September 22, 2020

Source : Fangamer