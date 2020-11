Concours : Tentez de remporter une carte eShop d'une valeur de 15€

Avec ce second confinement, beaucoup parmi vous amis lecteurs sont bloqués chez eux, travaillant à domicile, ou encore à éplucher le catalogue Netflix ou bien à refaire un jeu pour la énième fois. Et si pour apporter un peu de réconfort dans cette période trouble on vous proposait de participer financièrement à votre prochain achat sur le catalogue de la Nintendo Switch ?

Nous vous proposons de participer à notre dernier concours pour tenter de gagner un code eShop d'une valeur de 15€. idéal pour acheter un ou plusieurs jeux indés, se réabonner au Nintendo Switch Online, ou encore faire des économies sur la sortie d'un gros jeu (au hasard, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau). Pour tenter votre chance rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur notre compte Twitter, et de suivre les instructions.

Le tirage au sort aura lieu le 12 novembre 2020 à 20h . Bonne chance à tous !