Cloud Gardens : quand la nature reprend ses droits sur Nintendo Switch

Le 12 mai prochain sur Nintendo Switch, les joueurs vont pouvoir s'essayer à l'expérience Cloud Gardens. Dans ce titre aussi relaxant qu'original, la nature va reprendre ses droits sur des paysages urbains abandonnés grâce à vous. Vous devrez placer graines, verdures et objets divers afin de rendre la beauté naturelle à des dioramas urbains et ainsi exprimer votre créativité tout en vous relaxant. Déjà sorti sur PC depuis le 1er septembre 2021 , le titre va connaître un portage sur Nintendo Switch et sera vendu, dès sa sortie le 12 mai prochain , 14,99 euros.

Vous pouvez jeter un coup d'oeil à la bande-annonce concoctée spécialement pour ce portage par les développeurs de chez Noio et leurs éditeurs de chez Coatsink ci-dessous pour en apprendre plus sur ce titre.





Exploitez le pouvoir de la nature pour envahir de plantes des scènes lo-fi de déclin urbain et des paysages manufacturés. Créez des petits dioramas de brutalisme et de beauté couverts de végétation en plantant des graines, en réaffectant des centaines d’objets et en créant d’uniques structures prêtes à se faire récupérer par la nature.











Plongez dans un mode créatif relaxant sans objectifs ou embarquez dans une aventure multichapitres où la tâche est de trouver le juste milieu entre le naturel et l’artificiel. Ajouter des objets encouragera la végétation luxuriante à pousser, mais chaque objet doit être couvert de feuillage pour pouvoir continuer.



Cloud Gardens plane quelque part entre un jouet « bac à sable » et un jeu avec des défis. En partie un simulateur de jardinage, un constructeur de paysages dystopiques et un jeu de puzzle qui est à la fois satisfaisant et sans frustrations. C’est une expérience relaxante qui vous amène d’une scène à la suivante tout en encourageant la créativité et l’invention de vos propres solutions.













Il s'agit d'un jeu de relaxation dont le but premier est de se délecter de sa propre créativité. Les joueurs peuvent télécharger des vidéos de leurs dioramas terminés et les partager avec d'autres jardiniers à travers Internet. D'autant que notre serveur Discord est animé par une communauté de jardiniers.