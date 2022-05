Cloud Gardens - Le jeu bac à sable de Noio repoussé à une date indéterminée sur Nintendo Switch

C'est toujours une mauvaise surprise quand un jeu est repoussé le temps d'être fignolé, mais ça l'est encore plus quand le développeur n'indique pas de fenêtre de sortie. C'est en tout cas ce qui est entrain d'arriver avec Cloud Garden sur Nintendo Switch. Alors que les joueurs devaient mettre la main sur ce petit ovni signé Noio et édité par Coatsink le 12 mai 2022, les équipes du jeu ont annoncé avoir besoin de temps supplémentaire pour peaufiner la copie destinée à la console de Nintendo, et nous conseille de rester à l'écoute pour avoir la prochaine date de sortie officielle.

Exploitez le pouvoir de la nature pour envahir de plantes des scènes lo-fi de déclin urbain et des paysages manufacturés. Créez des petits dioramas de brutalisme et de beauté couverts de végétation en plantant des graines, en réaffectant des centaines d’objets et en créant d’uniques structures prêtes à se faire récupérer par la nature. Plongez dans un mode créatif relaxant sans objectifs ou embarquez dans une aventure multichapitres où la tâche est de trouver le juste milieu entre le naturel et l’artificiel. Ajouter des objets encouragera la végétation luxuriante à pousser, mais chaque objet doit être couvert de feuillage pour pouvoir continuer. Cloud Gardens plane quelque part entre un jouet « bac à sable » et un jeu avec des défis. En partie un simulateur de jardinage, un constructeur de paysages dystopiques et un jeu de puzzle qui est à la fois satisfaisant et sans frustrations. C’est une expérience relaxante qui vous amène d’une scène à la suivante tout en encourageant la créativité et l’invention de vos propres solutions. Il s'agit d'un jeu de relaxation dont le but premier est de se délecter de sa propre créativité. Les joueurs peuvent télécharger des vidéos de leurs dioramas terminés et les partager avec d'autres jardiniers à travers Internet. D'autant que notre serveur Discord est animé par une communauté de jardiniers. Résolvez des problèmes organiques dans un espace 3D serein.

Créez tant qu’il vous plaira en mode créatif.

Déverrouillez un énorme catalogue d’objets et de flore.

Partagez vos créations.

Avec des paysages sonores génératifs par Amos Roddy, le compositeur de Kingdom.