Cloud Gardens descend de son nuage avec une nouvelle date de sortie

Après avoir manqué le coche en mai 2022 pour peaufiner sa version Nintendo Switch, le jeu bac à sable Cloud Gardens s'apprête enfin à sortir sur l'eShop de la console. Un tout nouveau trailer publié ce jour vient en effet confirmer la sortie du titre le 16 juin prochain au prix de 14,99€. Pour découvrir tout ce qu'ils faut savoir sur le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Plongez dans un mode bac à sable relaxant sans objectif, ou lancez-vous dans une campagne à plusieurs chapitres où la tâche consiste à trouver un équilibre entre le naturel et le manufacturé. L'ajout d'objets favorise la croissance d'une végétation luxuriante, mais chaque objet doit être recouvert de feuillage pour pouvoir continuer.

Cloud Gardens oscille quelque part entre un jouet de bac à sable et un jeu avec des défis. Il s'agit en partie d'un simulateur de jardinage, en partie d'un constructeur de paysages dystopiques et en partie d'un jeu de réflexion à la fois satisfaisant et sans frustration. C'est une expérience relaxante qui vous emmène d'une scène à l'autre tout en encourageant la créativité et la recherche de vos propres solutions.