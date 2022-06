Cloud Gardens rend son pouvoir à la nature sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 16 juin dernier Cloud Gardens est un jeu à mi-chemin entre le simulateur de jardinage et le jeu de réflexion. Dans celui-ci vous devrez aider la nature à reprendre ses droits sur le monde en faisant pousser des plantes sur des paysages dystopiques. À l'aide de vos graines et de divers fertilisants vous pourrez enfin réaliser les dioramas naturels que vous avez toujours voulu (sans le savoir) créer.

Développé par Coatsink (un studio de développement anglais) et disponible au prix de 14,99 euros sur l'eShop, le titre s'est offert, pour fêter sa sortie, une bande-annonce de lancement(visible en fin d'article) qui vous montre l'étendeu des possibilités du jeu.

Plant seeds, encourage them to grow and take back the urban landscape. Chilled, atmospheric and addictive Cloud Gardens is available NOW on Nintendo Switch! ????????