Clock Tower: Rewind sortira fin octobre sur Nintendo Switch

Découvert initialement sur Super NES exclusivement en import, ou pour les plus jeunes via la vidéo de l'ami Edward de la chaîne Rétro Découverte, Clock Tower était un des premiers jeux d'horreur grand public sur console Nintendo. Le titre revient dans une version remaniée dénommée Clock Tower: Rewind sur Nintendo Switch et supports concurrents, et sera finalement disponible à partir du 29 octobre 2024 en Europe et en Amérique du Nord. Pour célébrer la bonne nouvelle, nous vous laissons re-visionner le dernier trailer en date du jeu, histoire de vous mettre dans l'ambiance pour Halloween.

Clock Tower : Rewind est la résurrection du jeu Clock Tower, sorti en 1995 sur Super Famicom, officiellement traduit et publié pour la première fois en dehors du Japon. Reprenant les graphismes, le son et la jouabilité du jeu classique, ce titre révolutionnaire met les joueurs au défi de s'échapper du terrifiant manoir de la famille Barrows, où ils seront poursuivis par l'implacable et meurtrier Scissorman, qui manie des cisailles. Le jeu comprend également le mode Rewind, qui ajoute du contenu supplémentaire et améliore la qualité de vie, ainsi que de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment une nouvelle introduction animée, des chansons interprétées par Mary Elizabeth McGlynn (série Silent Hill) et Emi Evans (série Nier), des bandes dessinées animées avec voix off, une galerie d'art, des états de sauvegarde, une fonction de retour en arrière, un lecteur de musique, et d'autres bonus.