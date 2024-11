Clock Tower: Rewind - Le jeu d'horreur de la SNES disponible en version remasterisée sur Nintendo Switch

Un des premiers jeux d'horreur à avoir fait frissonner les joueurs Japonais et Américain sur Super Nintendo à l'époque, Clock Tower: Rewind s'offre une sortie à l'international et en version remasterisée sur Nintendo Switch et supports concurrents. Dénommé Clock Tower: Rewind, est officiellement disponible sur l'eShop au prix de 19,99€. Pour les personnes qui préféraient une version physique, une édition était proposée en exclusivité sur Limited Run Games.

Remontez le temps avec l'un des pionniers du genre survie d'horreur. Traduit et sorti pour la première fois au-delà des frontières japonaises, Clock Tower : Le Retour est une reprise du classique d'horreur en 16 bits qui vous met au défi d'explorer les recoins hantés du manoir Barrows. Vous incarnez Jennifer, une adolescente orpheline. Fouillez des pièces inquiétantes, trouvez des objets, révélez des secrets et découvrez comment échapper au Scissorman, un inexorable psychopathe armé de cisailles. Optez pour le mode Original si vous souhaitez jouer à Clock Tower dans sa version de 1995 ou en mode Amélioré pour plus de contenus et de surprises. Parmi les autres nouveautés, une intro animée, des chansons d'ouverture et de fin, des cinématiques en motion comic, un entretien avec le créateur, des visuels, un cadre latéral dessiné, des sauvegardes et un lecteur de musique. L'heure tourne... survivrez-vous ? Principales fonctionnalités : Le classique de la survie d'horreur, Clock Tower, traduit et sorti hors du Japon pour la première fois

Mode Original ou Amélioré, avec de nombreux ajouts de gameplay et des réglages pour plus de confort

Courez, cachez-vous et survivez pour échapper au psychopathe Scissorman

2D atmosphérique, animations détaillés et effets audio envoûtants pour un point-and-click encore plus tendu

Plusieurs fins et des éléments de gameplay aléatoires pour un maximum de rejouabilité (effroi garanti)

Nouvelle ouverture animée, cinématiques en motion comic, chansons de Mary McGlynn et Emi Evans

Visuels, lecteur de musique, entretien avec le créateur sur les coulisses, sauvegardes et autres ajouts modernes

