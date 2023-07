Clock Tower - Un classique de l'horreur de retour sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 1995 sur Super Famicom, Le jeu d'horreur en point'n click Clock Tower s'apprête à revenir sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2024 . Cette nouvelle édition de Clock Tower conserve l'authenticité de la jouabilité, des graphismes et du son de la version originale, tout en y ajoutant des fonctionnalités et des améliorations modernes. Celles-ci incluent un nouveau thème vocal interprété par Mary McGlynn (série Silent Hill), une nouvelle ouverture animée, des scènes cinématiques avant et après le jeu, une galerie d'art bonus, des illustrations de bordures, des slots de sauvegarde, des options de langues multiples, et bien d'autres choses encore.

Sorti à l'origine sur Super Famicom en 1995 au Japon, Clock Tower enferme les joueurs dans le manoir de la famille Barrows, où ils sont poursuivis par Scissorman, un psychopathe meurtrier maniant des cisailles. Dans la peau de Jennifer Simpson, une adolescente orpheline, les joueurs utiliseront une interface point-and-click pour explorer le manoir et fouiller chaque recoin inquiétant afin de trouver des objets, révéler des secrets et découvrir des moyens de survivre aux assauts de Scissorman. Sans aucune capacité offensive, Jennifer doit compter sur son intelligence et sa débrouillardise pour espérer s'en sortir et gagner l'une des multiples fins du jeu. Une atmosphère tendue, des effets sonores glaçants, des animations 2D détaillées et des éléments aléatoires pour maximiser la rejouabilité démontrent pourquoi Clock Tower est considéré comme un pionnier du genre survival-horror. Caractéristiques principales Un classique du survival-horror, traduit officiellement et sorti du Japon pour la première fois.

Courez, cachez-vous et survivez en tentant d'échapper au psychopathe Scissorman.

Des graphismes atmosphériques en 2D, des animations détaillées et des effets sonores envoûtants.

Des fins multiples et des éléments de jeu aléatoires maximisent la rejouabilité (et les frayeurs).

Nouvelle ouverture animée, cutscenes motion-comic et chanson thème interprétée par Mary McGlynn.

Galerie d'art, états de sauvegarde et autres améliorations modernes