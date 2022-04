Chrono Cross - Le RPG culte de Square (Enix) enfin disponible sur Nintendo Switch

Ce jeudi 7 avril est une date à retenir pour les amateurs de J-RPG. Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition, version remasterisée du jeu éponyme sorti sur PS1 il y a 22 ans, est enfin disponible sur Nintendo Switch. C'est donc l'occasion pour les joueurs Européens de découvrir les aventures de Serge et de ses compagnons dans leur quête pour sauver le monde. Proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition sera également disponible à la fin du mois en version physique, mais uniquement sur le marché asiatique. A vous de voir si vous opterez pour la case import, ou pour un achat dématérialisé. Dans les deux cas, les sous-titres en français seront disponibles, une première pour cet opus !

Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons vivement d'aller jeter un œil au test de notre ami Thatgunman garanti sans spoil ! Ce dernier se trouve juste-ici.

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION permet à une nouvelle génération de découvrir cette histoire d'aventure et d'amitié à travers le temps, possédant l’un des panels de personnages jouables les plus importants et variés de tous les RPG avec plus de 40 personnages recrutables. Les joueurs suivront l'histoire de Serge, projeté malgré lui dans un autre monde et qui découvre que son existence est liée au destin de la planète. Cette édition comprend aussi "RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit -", un jeu vidéo d'aventure textuel initialement sorti en 1996 sur Satellaview qui pose les bases de l'histoire de CHRONO CROSS.

Dans CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION, les joueurs pourront découvrir de nombreuses améliorations et nouvelles fonctions, telles que :

les modèles 3D convertis en haute définition*

un character design repensé et de nouvelles illustrations de Nobuteru Yuuki*

des musiques retravaillées par Yasunori Mitsuda

la possibilité de désactiver les combats aléatoires

une option de filtre pour les décors*

des améliorations des fonctions de combat

une mode de combat automatique

une localisation en français, italien, allemand et espagnol

le choix entre une imitation pixel ou une version HD de la police d'écriture*

le choix de la résolution d'écran

le jeu : RADICAL DREAMERS- Le Trésor Interdit -, disponible pour la première fois en Occident.

la possibilité de choisir entre les graphismes originaux ou les graphismes mis à jour*

*Les modèles 3D, illustrations, polices d'écriture et filtres des décors ne peuvent pas être sélectionnés séparément. Ils doivent tous être appliqués simultanément.

Les joueuses et les joueurs peuvent également profiter d'une nouvelle chanson et de sept pistes réarrangées de CHRONO CROSS et de RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit, sous la supervision de Yasunori Mitsuda.