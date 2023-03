Chrono Cross s'offre une nouvelle màj qui fait passer les combats à 60fps

Sorti le 7 avril 2022 sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisé, Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition a permis aux joueurs de (re)découvrir un classique du J-RPG, mais comportant son lots d'imperfections comme la conservation du ratio 4:3 pour l'affichage du jeu, ainsi que son framerate inconstant. Pour répondre en partie au désarroi des joueurs, la mise à jour 1.0.2 est enfin disponible sur Nintendo Switch. Cette dernière apporte différents correctifs, et notamment une amélioration du framerate avec des combats qui tournent désormais à 60 fps. La seule exception sur Nintendo Switch se trouve au niveau du combat final qui lui reste à 30 fps.

Source : Jp