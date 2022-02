Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition - Le RPG Culte de Square revient sur Nintendo Switch

On le sentait venir depuis sa récente annonce sur les réseaux sociaux, c'est désormais officiel : Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition sortira bel et bien sur Nintendo Switch ! RPG Culte de Square sorti en 99 sur les PS1 japonaises, le titre sortira officiellement sur la console hybride de Nintendo le 7 avril 2022 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION est une remastérisation de CHRONO CROSS. Les modèles 3D du jeu sont désormais en HD et de nouvelles illustrations ainsi que de nombreuses fonctionnalités inédites ont été ajoutées. "RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit -", le jeu ayant inspiré l'histoire, est aussi disponible dans cette édition ! CHRONO CROSS est un RPG subjuguant l'espace-temps, se déroulant dans deux mondes parallèles liés entre eux. Avec plus de 40 personnages recrutables, les êtres et les dimensions s'entrecroisent dans une épopée épique où le destin de la planète est en jeu. Nouvelles fonctionnalités de l'édition remastérisée : Modèles 3D convertis en HD

Illustrations de personnage améliorées

Qualité sonore de la musique retravaillée

Possibilité de désactiver les combats aléatoires

Option de filtre pour les décors

Amélioration des fonctions de combat pour rendre les affrontements plus faciles

Fonction de combat automatique

Choix entre une imitation pixel ou une version HD de la police d'écriture

Choix de la résolution d'écran RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit - "RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit -" est un jeu autonome sorti en 1996 auquel il a longtemps été très difficile de jouer. Les joueurs pourront découvrir l'histoire qui a inspiré celle de CHRONO CROSS sous la forme d'un roman audio. Vous pourrez y suivre l'histoire alternative des RADICAL DREAMERS, un groupe de trois voleurs (Serge, Kid et Magil) dans un monde parallèle.

Source : Nintendo