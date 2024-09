Chants of Sennaar sera disponible en édition physique tout publique fin octobre

Alors que nous vous avions annoncé cet été un partenariat entre Pix'n Love, Focus Entertainment et le studio indépendant Rundisc pour la sortie physique de Chants of Sennaar, nous apprenons que Maximum Entertainment France sera également de la partie pour proposer l'édition physique du jeu sur l'ensemble du territoire et dans tous les commerces à partir du 31 octobre 2024 . D'ici là, nous vous laissons un aperçu de la boîte et un trailer de ce jeu intriguant.

À propos de Chants of Sennaar : Restaurez l’harmonie de la Tour ! Dans ce jeu d'aventure-puzzle maintes fois primé, vous incarnez le voyageur dans une quête pour réunir les peuples de la Tour.

Observez, écoutez et déchiffrez dans langues anciennes dans un univers fascinant inspiré par le mythe de Babel. Caractéristiques principales : Inspiré par le mythe de Babel, découvrez une tour énigmatique et vaste. En tant que voyageur, vous plongerez dans un monde plein de mystères où les peuples ont grandi à distance, incapable de communiquer les uns avec les autres

Avec un système de gameplay intelligent, explorez et résolvez des énigmes variées pour découvrir les mystères de 5 différents langages interconnectés.

Toujours guidé par votre carnet de notes, notez chaque symbole, gardez des traces de votre environnement, engagez des conversations avec des gens et dévoilez la signification de chaque glyphe.

Plongez dans un monde de secrets captivant et coloré. Plongez la tête la première dans un monde magnifique inspiré par les bandes dessinées européennes percutantes.