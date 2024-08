Chants of Sennaar aura le droit à son édition physique

Disponible depuis septembre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Chants of Sennaar a su enchanter les joueurs grâce à son aventure remplie d'énigmes et son style graphique. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de céder à l'appel de l'aventure, Pix'n Love vient d'annoncer un partenariat avec Focus Entertainment et le studio indépendant Rundisc pour proposer le titre en édition physique pour une sortie estimée au mois de novembre 2024. En plus d'une édition classique, le titre aura également le droit à une magnifique édition collector numérotée. Les différentes éditions sont d'ores et déjà disponibles en précommande sur la boutique en ligne de Pix'n Love.

Rassemblez les fragments du passé Divisés depuis la nuit des temps, les Peuples de la Tour ne se parlent plus. Il est dit qu'un jour, un Voyageur trouverait la sagesse d'en briser les murs et rétablir l'Équilibre. Explorez un univers, captivant et poétique inspiré du mythe de Babel, peuplé d’êtres au passé oublié. Parcourez les marches infinies d'un prodigieux labyrinthe, levez le voile sur une sinistre vérité, et percez les mystères d’un monde fantastique où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution. Embarquez dans un voyage captivant porté par un système original de langages Explorez un univers fascinant soutenu par une narration percutante inspirée du mythe de Babel

Observez l’environnement et résolvez de nombreux puzzles afin d’élucider les mystères qui vous entourent

Usez de discrétion et d’ingéniosité pour tromper la vigilance des Gardiens et traverser les terres interdites

Décodez des langues anciennes et rétablissez les liens qui unissent les Peuples de la Tour

Source : Editionspixnlove