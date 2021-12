Cérébrale Académie : Bataille de méninges reçoit une étrange mise à jour (mais encore faut-il réussir à la lancer) - Tous les détails

Cérébrale Académie : bataille de méninges est l'un des titres surprises de cette fin d'année qui a du trouver une place de choix au pied des sapins. Nouvel opus de la série Cérébrale Académie (Big Brain Academy en anglais) débuté sur DS avant d'être décliné sur Wii, cet opus est assez sympathique et malgré un contenu plutôt modeste devrait faire chauffer vos petites cellules grises seul ou en famille / entre amis, en local ou en ligne. Si vous possédez le jeu, sachez que le jeu vient de recevoir sa première mise à jour. Outre différentes petites corrections et notamment le déplacement du bouton pour masquer votre âge au monde entier, le jeu dispose désormais d'une étonnante option permettant de supprimer les images d'animaux et d'insectes jugés dégoûtants ou susceptibles de déclencher des phobies ou de faire peur comme les araignées, les serpents mais aussi les papillons, les mouches, les étoiles de mer...

Une drôle de mise à jour mais qui vise à équilibrer les chances entre les joueurs et éviter les évanouissements devant le jeu. Logiquement la mise à jour devrait être proposée automatiquement au lancer du jeu... Le problème c'est que le serveur, en Europe tout du moins, à l'air d'avoir quelques ratés et il semblerait que la mise à jour soit actuellement impossible à effectuer pour certains joueurs- n'hésitez d'ailleurs pas à nous dire ce qu'il en est pour vous.

En attendant, retrouvez le détail de cette mise à jour "creepy" avec les notes en provenance du site Nintendo officiel américain (en attendant les notes du site Nintendo.fr)