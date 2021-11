Cérébrale Académie : bataille de méninges - Faites chauffer votre matière grise à partir du vendredi 3 décembre sur Nintendo Switch

Alors que nous arrivons sur le dernier mois de l'année 2021, l'heure est venue pour les possesseurs de Nintendo Switch de faire chauffer leurs méninges. Disponible à partir du 3 décembre 2021 sur l'eShop et en version physique, Cérébrale Académie : Bataille de méninges vous propose de réunir jusqu'à 4 joueurs autour d'un party-game accessible à tous, parfait pour les réunions de familles qui se profilent en cette fin d'année.

Le très distingué Pr Neurone vous récompensera en vous attribuant un Score Cérébral en fonction de vos performances ce qui vous aidera à empocher des pièces de jeu à utiliser pour déverrouiller des costumes pour votre avatar. De quoi se déguiser en chat ou en épi de maïs !

Si vous désirez vous entraîner avant votre prochain match rendez-vous dans le mode Entraînement pour retrouver vos activités préférées et tenter d'obtenir des meilleurs scores et des médailles. Vous pouvez aussi vous lancer dans une joute cérébrale en famille ou entre amis lors de matches réunissant jusqu'à 4 joueurs, et ainsi découvrir qui aura le meilleur score. Et pour comparer votre puissance mentale à celle du monde entier, utilisez le mode Bataille Fantôme et affrontez les données des autres utilisateurs. Joueuses et joueurs peuvent défier quiconque figurant dans leur liste d'amis, les membres de leur famille ayant un profil sur la même console Nintendo Switch, et même des adversaires du monde entier.