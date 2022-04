Cérébrale Académie : Bataille de méninges fait partie des gros succès de la Nintendo Switch - En Europe, ses ventes dépassent celles de Forza Horizon 5 et de la trilogie GTA

On le sait, la Nintendo Switch a ses long-sellers. Des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing : New Horizons. The Legend of Zelda: Breath of The Wild ou encore Ring Fit Adventure sont de gros succès populaires et continuent de se vendre longtemps après leur fenêtre de sortie. Ils font d'ailleurs partie des meilleures ventes de la console. Une catégorie de jeux dans laquelle on ne placerait pas nécessairement Cérébrale Académie : bataille de méninges, le "petit jeu" d'entraînement cognitif sorti sans crier gare en décembre de l'année dernière . Pourtant, selon Christopher Dring, un journaliste qui collabore notamment à GamesIndustry.biz, Cérébrale Académie : bataille de méninges est un 'petit succès dormant" pour Nintendo puisque le jeu se serait "bien vendu dans toute l'Europe depuis sa sortie" . Ainsi, même en ne prenant pas en compte les ventes numériques (que Nintendo ne partage pas) Cérébrale Académie : bataille de méninges serait à ce jour "toujours plus vendu que Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition​ et Forza Horizon 5" ! Un succès discret donc que l'on a hâte de voir confirmer (ou pas) en chiffres.

Pour plus d'infos sur Cérébrale Académie : bataille de méninges, retrouvez notre test complet

