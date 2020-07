Catherine : Full Body - Plongez avec nous dans la tourmente de Vincent Brooks en vidéo

Le 7 juillet, Atlus a mis à disposition des possesseurs de Nintendo Switch Catherine : Full Body, une expérience unique mêlant puzzle game et réflexion sur la vie de couple, la sexualité et l'adultère. En attendant notre test dédié qui sortira d'ici quelques jours, nous vous proposons de découvrir une longue vidéo de gameplay capturée lors d'une des nombreuses ascensions nocturnes de notre héros Vincent Brooks.

Un moyen idéal de découvrir les changements par rapport à la version originale de 2011, mais également le gameplay, la qualité de la narration, ainsi que le nouveau personnage de Rin.

L'indécis Vincent sort avec Katherine, sa petite amie de longue date, depuis cinq ans. Mais au lieu de faire le grand saut et de se marier, il la trompe avec une bombe atomique très séduisante du nom de... Catherine ! Paniqué à l'idée d'être infidèle, il trouve refuge auprès de la douce Rin... ce qui ne fait qu'empirer sa situation. Et pour couronner le tout, il commence à faire des cauchemars qui le forcent à grimper toujours plus haut pour rester en vie... Parviendra-t-il à survivre aux vicissitudes de l'amour ou finira-t-il par succomber aux tentations ?

Caractéristiques principales :

Ce jeu d'énigmes de type action-aventure va captiver les joueurs en les plongeant dans une intrigue explorant la nature de nos relations et les choix que nous devons faire

Des choix qui décideront de votre destin dans une histoire aux multiples embranchements et vous permettront d'obtenir l'une des 13 fins disponibles

Venez à bout d'énigmes éprouvantes et addictives et survivez à vos cauchemars

Jouez comme vous voulez : en mode versus ou coop, c'est toujours le bon moment pour jouer avec vos amis

Contenu original de l'extension Catherine: Full Body inclus en jeu (une collection de "Voix idéales" de Catherine, une collection de personnages jouables, le personnage de Persona 5 "Joker" et la série de commentaires des Voleurs Fantômes, ainsi que le contenu spécial : Lunettes à montures Bélier)