Catherine Full Body se dévoile avec la démo japonaise sur Nintendo Switch

En attendant la sortie de Catherine : Full Body​ sur Nintendo Switch. Atlus et SEGA ont publié sur l'eShop japonais de la Nintendo Switch une démo qui permet de voir le jeu tourner sur la console de Nintendo. La démo est en japonais et on espère découvrir très vite la même démo sur l'eShop européen en français. En attendant, vous pouvez jeter un œil sur la démo japonaise avec la vidéo ci-dessous qui vous permettra de constater que décidément le jeu n'a pas vieilli depuis sa sortie initiale en 2011 sur Xbox 360 et PS3 et qu'il est toujours aussi affolant et... affriolant sachant tout de même qu'il s'agit ici de la version Full Body​, la réédition du titre original agrémenté de contenu supplémentaire sortie en 2019 sur PS4.

Pour rappel, Catherine : Full Body est attendu le 7 juillet 2020 sur Nintendo Switch,