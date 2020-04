Catherine : Full Body : Des choix multiples en vidéo

Catherine : Full Body annoncé depuis le dernier Nintendo Direct "mini" continue de faire parler de lui. En effet, en plus des dernières trailers relayés par Atlus mettant en avant Catherine, Katherine et Rin (voir ici), aujourd'hui ce ne sont pas moins de trois vidéos qui nous sont proposées via la chaîne Youtube officielle d'Atlus. Ces dernières mettent en avant les multiples choix disponible dans le jeu ayant un impact direct sur votre partie (en l’occurrence ici avec Catherine). D'ailleurs ces vidéos sont disponibles ci-dessous.

Pour rappel, Catherine : Full Body est une version améliorée du jeu éponyme sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 et est prévu sur Nintendo Switch le 7 juillet 2020.

Source : Youtube