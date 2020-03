Catherine : Full Body se montre sur Nintendo Switch

Jeu assez mature mêlant action, aventure et énigme, Catherine : Full Body débarquera très prochainement sur Nintendo Switch. On y suit Vincent, un jeune homme pris au piège entre la peur de s'engager auprès de sa fiancée prénommée Katherine et son envie de vivre un amour avec une jeune femme nouvelle rencontrée dont le nom est... Catherine. Une situation qui se complique encore plus avec une nouvelle femme du nom de Rin... Pour rappel, ce jeu culte alterne des phases narratives avec des phases de casse-têtes où il faut grimper en haut d'édifices composés de blocs à tirer pour créer des escaliers et éviter de se faire rattraper par d'horribles créatures cauchemardesques. Retrouvez la présentation française de Catherine tirée du Direct ci-dessous.

Catherine : Full Body sortira le 7 juillet 2020 sur Nintendo Switch

Source : Youtube