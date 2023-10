Castlevania Legends (Game Boy) + deux jeux NES ajoutés au Nintendo Switch Online

Les abonnés au Nintendo Switch Online vont pouvoir découvrir trois nouveaux jeux rétro dès aujourd'hui sur les applications NES et Game Boy de leur console. D'abord, Castlevania Legends, un épisode initialement sorti en 1998 dans lequel on dirige Sonia Belmont, à retrouver sur l'application Game Boy. Ensuite, deux jeux viennent agrandir le catalogue de jeux NES de la Nintendo Switch : The Mysterious Murasame Castle, un jeu culte de Nintendo initialement sorti uniquement au Japon en 1986 et, surtout, DEVIL World, l'un des premiers jeux de Shigeru Miyamoto sorti au milieu des années 80 , qui réunit aussi Koji Kondo et Takashi Tezuka. Pour en savoir plus, retrouvez le détail de ces jeux ci-dessous ainsi que le trailer d'annonce de leur arrivée.

Application Game Boy

Prenez d'assaut le château de Dracula et pénétrez au cœur du mal dans ce jeu d'action et d'aventure sorti sur Game Boy en 1998 ! Incarnez Sonia Belmont, la première des légendaires chasseurs de vampires, et affrontez le Prince des Ténèbres dans cette aventure qui se déroule avant le jeu Castlevania original. L'histoire de Castlevania commence ici !

Application NES

The Mysterious Murasame Castle

Une force mystérieuse et maléfique a pris le contrôle du château de Murasame dans le Japon féodal. Rejoignez Takamaru, un jeune et courageux apprenti samouraï, et utilisez son épée et ses attaques shuriken contre des nuées d'ennemis dans un voyage pour révéler la source du mal qui fait des ravages dans le pays.

DEVIL WORLD

L'un des premiers jeux Famicom de Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka et Koji Kondo ! Parcourez des labyrinthes traîtres et évitez les machinations du diable dans cette aventure déroutante. Mais faites attention, car dans DEVIL WORLD, c'est le démon qui mène la danse ! Heureusement, les fans de Super Smash Bros.™ Ultimate connaissent peut-être déjà ses pitreries en tant que trophée d'assistance : Partout où le diable pointe, l'ensemble du labyrinthe défilera dans cette direction, ce qui aura pour effet de potentiellement restreindre vos mouvements et de fermer votre échappatoire. Le diable se cache vraiment dans les détails !

,

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Voir aussi :