Cassette Beasts s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 25 mai 2024, Cassette Beasts se présentait comme un Pokémon-Like surprenant se déroulant dans un univers étrange bloqué dans les années 80. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir le titre et que vous êtes un afficionados des versions physiques, Super Rare Gamesa signé un partenariat avec Bytten Studio et Raw Fury pour porter Cassette Beasts en version physique. Disponible sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 6 juin 2024 à 19h00 heure de Paris, la cartouche contiendra les DLC Pier of the Unknown & Cosplay Pack et sera proposée en deux versions :

5000 éditions Standard

3000 éditions Deluxe