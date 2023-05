Cassette Beasts - Le Pokémon-Like en monde ouvert est disponible sur Nintendo Switch

Ayant eu son petit succès sur Steam, le dernier jeu de Bytten Studio dénommé Cassette Beasts est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Se présentant comme un Pokémon-Like se déroulant dans un monde ouvert, le titre vous propose de partir à la rencontre d'une centaines de créatures à collectionner et à affronter.

Le RPG en monde ouvert de collection de créatures avec des combats au tour par tour a été encensé par la critique et par les joueurs qui se sont lancés dans l'aventure sur PC.

Cassette Beasts s'adresse aux fans de RPG avec des monstres à collectionner, en leur offrant possibilité de fusionner leurs créatures ! En effet, sur l'île de la Nouvelle-Wirral, les gens utilisent des cassettes pour se transformer en créatures étranges et se battre. Charge à vous d'explorer l'île et d'enregistrer les monstres rencontrés sur vos fidèles cassettes afin d'acquérir leurs aptitudes et de trouver ainsi un moyen de rentrer chez vous. Vous pourrez combiner deux créatures pour créer de nouvelles formes puissantes grâce au système unique de fusion proposé par Cassette Beasts et donner ainsi naissance à des créatures uniques, avec des milliers de possibilités.

Face B des fonctionnalités :