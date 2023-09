Cassette Beasts annonce son DLC Pier of the Unknown pour début octobre sur Nintendo Switch

Si malgré ses quelques couacs techniques vous avez adoré l'expérience du Pokémon-Like Cassette Beasts, vous serez ravis d'apprendre que vous allez pouvoir prolonger très prochainement vos aventures dans cet univers atypique. Le développeur Bytten Studio vient en effet de confirmer que le premier gros DLC du jeu dénommé Pier of the Unknown sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 4 octobre 2023 au prix de 6,89€.

Chargez votre lampe de poche surdimensionnée, armez-vous de nerfs et pénétrez dans le monde étrange mais captivant de Brightside Pier, un lieu oublié depuis longtemps et reconquis par la nature après des années d'abandon. Découvrez un scénario original et captivant en vous plongeant dans les mystères de trois attractions sur le thème du carnaval et en découvrant les merveilles cachées qu'elles recèlent. Cette nouvelle zone sinistre ajoute 12 monstres uniques à la liste des créatures de Cassette Beasts, portant le nombre total de monstres dans le jeu à 141 - ce qui signifie que vous pouvez maintenant débloquer 19 881 fusions totalement imaginées pour votre escouade ! Caractéristiques principales du DLC "Pier of the Unknown" : Un nouveau scénario à découvrir

Un nouveau lieu sinistre avec trois attractions sur le thème du carnaval à découvrir et à explorer.

12 nouveaux monstres qui ne peuvent être trouvés et collectés que dans la jetée Brightside, ce qui porte à 141 le nombre total de monstres dans le jeu.

Cinq nouveaux costumes de personnages

Environ 4 à 10 heures de jeu supplémentaires